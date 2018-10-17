2018-10-17T23:01:41+03:00
Происшествия

Порошенко выразил соболезнования украинцам в связи с трагедией в Керчи

Об этом президент Украины заявил на встрече с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости расследования происшествия в политехническом колледже в Керчи.

«Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело», — сказал Порошенко на встрече с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 17 октября, произошел взрыв и стрельба в Керченском политехническом колледже. В результате погибли 19 человек, более 50 пострадали. По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый, студен 4-го курса колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве, возбудила уголовное дело по факту случившегося в Керчи.

«Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило — это трагедия», — добавил украинский лидер, передает его пресс-служба.

Крым стал частью России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. При этом Киев продолжает считает полуостров украинской территорией. В Москве неоднократно указывали на соответствие проведенного референдума нормам международного права.

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