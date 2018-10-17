2018-10-17T23:07:00+03:00
Экономика

Марк Цукерберг может лишиться своего поста в Facebook

Инвесторы поддерживают инициативу сместить основателя и главного исполнительного директора компании с его должности
Ася РОМАНЧУК
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Марк Цукерберг может лишиться поста в совете директоров FacebookМарк Цукерберг может лишиться поста в совете директоров FacebookФото: REUTERS
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Марк Цукерберг может лишиться своей должности в Facebook Inc. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров, но инвесторы высказывают мнение, что ему стоит покинуть данную должность.

Инициативу сместить основателя и главного исполнительного директора компании высказали некоторые инвестиционные фонды, владеющие долями компании. Это уже не первое предложение подобного рода. Ранее инвесторы уже высказывали данные пожелания. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Предложение было передано в казначейство Род-Айленда, Иллинойса, Пенсильвании и ревизору городского пенсионного фонда Нью-Йорка Скотту Стрингеру. Бумага получила одобрение во всех инстанциях. А это значит, что в мае 2019 года ситуация будет вынесена на общее голосование.

В самой корпорации пока не комментируют данную ситуацию. Но, как отмечают эксперты, шансов снять Цукерберга с данной должности почти нет. Ему принадлежат большинство голосов Facebook Inc, сейчас он управляет сетью единолично, не учитывая мнение инвесторов, пишет газета «Известия».

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