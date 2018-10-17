Меркель выразила соболезнования в связи с нападением на колледж в Керчи
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила собослезнования в связи с массовым убийством в политехническом колледже в Керчи.
«Сочувствуем семьям жертв и пострадавших», - написал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в микроблоге в Twitter.
Представитель министерства иностранных дел Германии также отметил, что власти потрясены случившемся в Крыму.
«Нет ничего, что может оправдать такое насилие по отношению к ни в чем невиновным студентам», - сказал представитель МИД ФРГ.
Он также пожелал выздоровления пострадавшим.
Напомним, днем в среду, 17 октября, студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в своем учебном заведении, а затем покончил с собой. По последней информации погибли19 человек, больше 50 получили ранения. Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ, было переквалифицировано на статью "Убийство".
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