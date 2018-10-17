Меркель выразила соболезнования в связи с нападением на колледж в Керчи

17 Окт. 23:15 2018-10-17T23:15:46+03:00

По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек

Изменить размер текста: A A

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила собослезнования в связи с массовым убийством в политехническом колледже в Керчи.

«Сочувствуем семьям жертв и пострадавших», - написал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в микроблоге в Twitter.

Представитель министерства иностранных дел Германии также отметил, что власти потрясены случившемся в Крыму.

«Нет ничего, что может оправдать такое насилие по отношению к ни в чем невиновным студентам», - сказал представитель МИД ФРГ.

Он также пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, днем в среду, 17 октября, студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в своем учебном заведении, а затем покончил с собой. По последней информации погибли19 человек, больше 50 получили ранения. Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ, было переквалифицировано на статью "Убийство".