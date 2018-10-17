Бородатую женщину из Казахстана СМИ назвали лидером ИГ*

17 Окт. 23:28 2018-10-17T23:28:59+03:00

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Женщину из Казахстана, 70-летнюю Мухтабару Тораеву, иранские издания назвали лидером запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Так, в новостных изданиях fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir сообщалось о ракетном ударе элитного иранского военно-политического формирования Корпус Стражей Исламской революции (IRGC) на сирийский город Аль-Букмал. Отмечалось, что в результате нападения был убит один из лидеров ИГ - Абу Али аль-Машхадани. Новость была проиллюстрирована фотографией бородатой женщины, проживающей Туркестанской области.

В сентябре интервью с Тораевой опубликовал Sputnik Казахстан. Женщина сообщила, что носит бороду уже больше 35 лет и гордится ею.

Отметим, что в среду, 17 октября, телеканал Al Jazeera в сюжете о трагедии в колледже в Керчи сообщил, что стрельбу начал 18-летний Сергей Аксенов. При этом подозреваемым в нападении на учебное заведение является Владислав Росляков, а Сергей Аксенов — это глава Крыма.

Телеканал Al Jazeera заявил, что стрельбу в колледже в Керчи устроил 18-летний Сергей Аксенов

*ИГ — террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.