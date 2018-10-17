ФАС предложила не повышать акцизы на бензин в 2019 году

17 Окт. 23:55 2018-10-17T23:55:29+03:00

ФАС предлагает не повышать акцизы на бензин с 1 января 2019 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Оставить акцизы на бензин в 2019 году на нынешнем уровне предложила правительству Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В пресс-службе надзорного органа отметили, что хотят снизить давление на розничные цены.

«Из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже в сентябре-октябре выросли крупнооптовые цены. Вместе с тем розничные цены фактические не менялись с начала июня», - пояснили в ведомстве.

Как сообщил представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, пока новых решений по акцизам в кабинете министров не принималось, и правительство не планирует рассматривать предложения ФАС отдельно, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. В заключении на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы ведомство подчеркнуло, что причиной станет повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года. Так акциз на тонну бензина вырастет с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей, а на дизельное топливо с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей.