2018-10-18T03:27:56+03:00
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Керчи

Пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии в коме, сообщила глава Минздрава
Юлия ДИВЕЕВА
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Состояние пяти пострадавших при нападении в Керчи оценивается как крайне тяжелоеСостояние пяти пострадавших при нападении в Керчи оценивается как крайне тяжелоеФото: REUTERS
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Десять пострадавших при нападении на Керченский политехнических колледж находятся в реанимационном отделении тяжелом состоянии, и пять из них в коме. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, врачи пытаются стабилизировать крайне тяжелых раненых, а состояние еще пятерых оценивается как стабильное.

«Наша задача попытаться всех 10 пациентов эвакуировать в Москву. И сделать это в течение суток», - сказала глава Минздрава.

Скворцова отметила, что эвакуируют и 12 пострадавших с ранениями средней тяжести. Некоторых из них перевезут в Симферополь. При этом она подчеркнула, что городские больницы с самого начала оказывали пострадавшим качественную медицинскую помощь, что позволила спасти многие жизни, передает ТАСС.

«Все абсолютно лекарства, препараты крови, все есть в достатке. Борт ждет с медицинским оборудованием. Фактически все специалисты, которые сейчас здесь, они же будут сопровождать этих больных», - уточнила министр.

Она рассказала, что серьезные ранения пострадавшие получили при взрыве. Мышцы и мягкие ткани изранены мелкими металлическими деталями самодельной бомбы.

«Они все инфицированы, там, где они были - это очаг воспаления. Ситуация очень сложная. Все пациенты перенесли уже операции здесь, в Керчи, причем некоторые разноплановые операции - по ушиванию разрывов внутренних органов, по ушиванию кишечника, и при этом сложнейшие переломы, открытые и закрытые, конечностей» - пояснила Скворцова.

Видео из приемного отделения керченской больницы.

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