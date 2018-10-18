Около половины военнослужащих США уверены в скорой войне

18 Окт. 06:42 2018-10-18T06:42:02+03:00

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В ближайшее время США будут участвовать в крупном вооруженном конфликте. В этом уверены почти половина военнослужащих, участвовавших в анонимном опросе редакции газеты Military Times.

Около 46 процентов респондентов сказали, что, по их мнению, США будут вовлечены в новую войну уже в следующем году. Во время аналогичного опроса в сентябре 2017 года эту идею поддерживали лишь 5 процентов опрошенных.

Еще 50 процентов военнослужащих считают, что США не будут втянуты в военный конфликт в следующем году. Еще четыре процента воздержались от ответа на этот вопрос.

Главная угроза, по мнению американских военных, исходит от России и Китая. Нападения с российской стороны ожидают 71% респондентов против прошлогодних 53%, а со стороны Китая – 69% .

Не меньше в ВС США обеспокоены радикальными исламистами, которые находятся на территории страны. Удара с их стороны боятся 57% опрошенных. Еще 48% назвали угрозой запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Опрос среди действующих военнослужащих США был проведен в период с 20 сентября по 2 октября