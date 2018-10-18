Умер турецкий фотожурналист Ара Гюлер

18 Окт. 07:08 2018-10-18T07:08:38+03:00

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В Турции умер легендарный фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер. Он скончался 17 октября в возрасте 90 лет после сердечного приступа.

По данным Daily Sabah, фотограф, прозванный «оком Стамбула», страдал от почечной недостаточности и должен был регулярно проходить процедуры в больнице. Не смотря на свой преклонный возраст, Гюлер был очень деятельным, и необходимость проводить в больнице по четыре часа три раза в неделю выбивала его из равновесия.

«Этот диализ меня нервирует. Я не могу ничего делать три дня в неделю, это занимает четыре часа каждый раз и это невыносимо», - жаловался он в одном из интервью 2015 года.

Гюлера после сердечного приступа доставили в больницу, где он и умер. Он был самым известным турецким фотографом и первым турком, который стал членом Американского общества медиа-фотографов.