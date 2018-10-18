Россия и Монголия подписали долгосрочную программу военного сотрудничества

18 Окт. 08:11 2018-10-18T08:12:26+03:00

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По итогам переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с монгольским коллегой Нямаагийном Энхболдом, которые прошли в Улан-Баторе в четверг, 18 октября, была подписана долгосрочная программа военного сотрудничества между Россией и Монголией.

В частности, документ, подписи под которым поставили сами главы оборонных ведомств двух стран, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Стоит отметить, что ранее в ходе встречи с Энхболдом Шойгу заявил о намерении Москвы наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией. При этом он заметил, что российско-монгольские отношения отличаются традиционным добрососедством, передает ТАСС.

Кстати, Москва и Улан-Батор сотрудничают не только в военной сфере. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябрьском Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018­) приняли участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии. При этом делегацию этой страны возглавлял сам президент Халтмаагийн Баттулга.