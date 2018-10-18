Трагедия в Керчи: керченскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
В четверг, 18 октября, стали известны подробности расследования трагедии в Керчи.
В частности, как рассказал журналистам источник, близкий к следствию, студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, который в минувшую среду устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Стоит отметить, что эта экспертиза необходима для того, чтобы установить психиатрические особенности молодого человека и мотивы его поступка.
«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», - сказал собеседник ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. Причем, расстреляв людей, молодой человек покончил с собой: его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. По последним данным, в результате нападения погибли 20 человек.
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