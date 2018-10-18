2018-10-18T12:07:17+03:00
Общество

Камеры на дорогах будут устанавливать в определенных местах

Депутаты хотят урегулировать данный вопрос
Ася РОМАНЧУК
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Депутаты хотят регламентировать порядок установки камер на дорогахДепутаты хотят регламентировать порядок установки камер на дорогахФото: Иван ВИСЛОВ
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Камеры на дорогах должны работать только на аварийных участках пути, уверены депутаты. Сейчас собственники автодорог могут размещать их на любых участках, часто не с целью снижения аварийности, а чтобы получить прибыль. В итоге камеры видеофиксации не выполняют свою основную роль, а их деятельность больше похожа на коммерческую.

Учитывая эти факторы парламентарии решили изменить подход к размещению фиксирующего оборудования. Будут выработаны специальные рекомендации, которые обяжут собственников дорог устанавливать камеры действительно в проблемных участках.

Кроме того, депутаты предлагают прировнять камеры к техническим средствам организации дорожного движения: знакам, разметке, отбойникам.

Эксперты отмечают, если законопроект будет принят, то процедура установки камер существенно усложнится, но вряд ли удастся искоренить практику зарабатывать на водителях, нарушающих ПДД, сообщает «Российская газета».

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