Камеры на дорогах будут устанавливать в определенных местах

18 Окт. 12:06 2018-10-18T12:07:17+03:00

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Камеры на дорогах должны работать только на аварийных участках пути, уверены депутаты. Сейчас собственники автодорог могут размещать их на любых участках, часто не с целью снижения аварийности, а чтобы получить прибыль. В итоге камеры видеофиксации не выполняют свою основную роль, а их деятельность больше похожа на коммерческую.

Учитывая эти факторы парламентарии решили изменить подход к размещению фиксирующего оборудования. Будут выработаны специальные рекомендации, которые обяжут собственников дорог устанавливать камеры действительно в проблемных участках.

Кроме того, депутаты предлагают прировнять камеры к техническим средствам организации дорожного движения: знакам, разметке, отбойникам.

Эксперты отмечают, если законопроект будет принят, то процедура установки камер существенно усложнится, но вряд ли удастся искоренить практику зарабатывать на водителях, нарушающих ПДД, сообщает «Российская газета».