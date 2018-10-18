Названы города, которые скоро исчезнут с лица Земли

18 Окт. 13:21 2018-10-18T13:21:06+03:00

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Немецкие ученые Килского университета назвали города, которые могут затонуть уже к 2100 году. Это произойдет из-за глобального потепления и повышения уровня воды в мировом океане. Примечательно, что среди городов, находящихся под угрозой, оказались множество объектов ЮНЕСКО.

По данным специалистов, повышение уровня океана приведет к затоплению таких городов, как Стамбул, Корфу, Эфес, Пафос, Сиракузы, Родос, Шибени, а также ряду других населенных пунктов в Средиземноморье, которые представляют собой крупные исторические центры, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что под угрозой затопления окажутся не только приморские города, но и поселения, расположенные недалеко от крупных водоемов. В частности, может быть затоплен Лондон. Уже сейчас власти Великобритании вынуждены все чаще прибегать к использованию дамбы, которая является основной защитой города от наводнений.