Пашинян выразил соболезнования с связи с трагедией в Керчи

18 Окт. 13:43 2018-10-18T13:43:33+03:00

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил в соболезнования в связи с трагедией в Керчи.

"Премьер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления", - сообщает Armenpress с ссылкой на администрацию премьер-министра Армении.

Президент Армении Армен Саркисян также в выразил в четверг свои "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших" во время перестрелки в политехническом колледже в Керчи, в результате которого погиб 21 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. Причем сначала Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте, однако позднее переквалифицировал его на статью об убийстве. Что касается нападавшего, то, расстреляв людей, он покончил с собой.

В связи с трагедией в Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.