2018-10-18T13:41:43+03:00
Политика

Верховная рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами

Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы
Дарья ИВАШКИНА
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Верховная рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянамиВерховная рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 18 октября, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности для граждан РФ, незаконно пересекающих границу Украины. «За» проголосовали 243 депутата, между тем необходимо было 226 голосов.

Так, в случае вступления этого документа в силу, за незаконное пересечение госграницы «лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора» будет грозить до трех лет тюрьмы. При этом повторное нарушение будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, а пересечении границы с применением оружия - до восьми лет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2018 года граждане России, как и граждане других стран «группы риска», не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на территорию незалежной. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту.

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