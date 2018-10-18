Семья ошибочно принятого за керченского стрелка подростка обратилась в полицию

18 Окт. 15:18 2018-10-18T15:18:45+03:00

Житель Керчи Владислав Дивиза, которого в соцсетях по ошибке приняли за керченского стрелка Фото: кадр с видео

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Семья жителя Керчи Владислава Дивизы, которого в соцсетях по ошибке приняли за керченского стрелка, обратилась в полицию в связи с угрозами в ее адрес.

«Пошли в полицию написали заявление. <...> Следователи приняли заявление, будут разбираться», - сказала мать подростка.

Дело в том, что после трагедии в Керчи в интернете появилась информация, что 18-летний Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, якобы зарегистрирован во «ВКонтакте» под псевдонимом Владислав Рейх. Однако страница Владислава Рейха на самом деле принадлежит Владиславу Дивизе, который даже никогда не учился в учебном заведении, где произошла трагедия.

Как рассказал журналистам сам молодой человек, о своей якобы причастности к массовому убийству он узнал от друга. А вскоре, по словам юноши, он, его мать и девушка начали получать многочисленные угрозы и оскорбления в социальных сетях.

«Началось все с того, что мне друг скинул запись с моей фотографией, где меня обвиняют <…> В итоге мне начали писать, угрожать, матери моей писали с угрозами, девушке моей писали с угрозами, в итоге я свои фотографии увидел по телевизору», - сказал молодой человек в интервью KerchNET.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек, и еще более 40 пострадали.