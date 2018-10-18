2018-10-18T15:37:10+03:00
Происшествия

Около 400 человек эвакуировали из московской школы из-за дымовой шашки

Речь идет об учебном заведении, которое находится на Тихорецком бульваре на юго-востоке столицы
Дарья ИВАШКИНА
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Около 400 человек эвакуировали из московской школы из-за дымовой шашкиОколо 400 человек эвакуировали из московской школы из-за дымовой шашкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 18 октября, из московской школы №460, расположенной на юго-востоке столицы, а именно на Тихорецком бульваре, эвакуировали около 400 человек. Как рассказал журналистам представитель экстренных служб города, вывести всех учеников и преподавателей из учебного заведения из здания пришлось из-за поджога дымовой шашки.

«Предварительно, ученик школы №460 бросил дымовую шашку. Из здания эвакуировали 350 детей и 30 взрослых», - сказал собеседник РИА Новости, добавив при этом, что обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.

Кстати, отметим, после массового убийства в Керчи было решено усилить меры безопасности в российских учебных заведениях. Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 17 октября, студент устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. В результате погиб 21 человек, и еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

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