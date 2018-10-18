Министр финансов Нидерландов не приедет в Саудовскую Аравию

18 Окт. 16:57 2018-10-18T16:57:41+03:00

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Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отказался посещать Саудовскую Аравию в рамках международной конференции, посвященной инвестициям. Эта конференция должна была проходить в период с 23 по 25 октября. Данное решение было принято в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.

Компания под названием PSPS Consultants, которая занимается такого рода поездками для властей Нидерландов, перенесла торговую миссию с Саудовской Аравией на неопределенный срок. Данное мероприятие было намечено на ноябрь этого года.

До этого отказ последовал от президента Международного Валютного Фонда Кристин Лагард. Другие участники конференции также приняли решение не приезжать в Саудовскую Аравию.

Как ранее писал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который был известен своими резкими комментариями по поводу внешней и внутренней политики Саудовской Аравии и деятельности властей, 2 октября пропал без вести в диппредставительстве.