2018-10-18T16:57:41+03:00
В мире

Министр финансов Нидерландов не приедет в Саудовскую Аравию

Причиной стало исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкажди
Дарья ТИХОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вопке Хукстра отказался посещать Саудовскую АравиюВопке Хукстра отказался посещать Саудовскую АравиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отказался посещать Саудовскую Аравию в рамках международной конференции, посвященной инвестициям. Эта конференция должна была проходить в период с 23 по 25 октября. Данное решение было принято в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.

Компания под названием PSPS Consultants, которая занимается такого рода поездками для властей Нидерландов, перенесла торговую миссию с Саудовской Аравией на неопределенный срок. Данное мероприятие было намечено на ноябрь этого года.

До этого отказ последовал от президента Международного Валютного Фонда Кристин Лагард. Другие участники конференции также приняли решение не приезжать в Саудовскую Аравию.

Как ранее писал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который был известен своими резкими комментариями по поводу внешней и внутренней политики Саудовской Аравии и деятельности властей, 2 октября пропал без вести в диппредставительстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24