Страны АСЕАН подписали соглашение о предотвращении инцидентов с военными самолетами

19 Окт. 07:46 2018-10-19T07:46:30+03:00

В частности, в документе говорится о том, что пилоты при совершении пролетов должны избегать недружественных действий по отношению к другим воздушным судам

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Страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили соглашение о предотвращении инцидентов с военными самолетами в небе над регионом. Речь идет о таких государствах, как Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Камбоджа, Малайзия и Мьянма.

«Учитывая необходимость обеспечения безопасности воздушных путей, было важно создать свод правил для военных самолетов государств региона», - отмечается в документе. Также там говорится о том, что все возникающие споры ВВС должны «решаться мирным способом на основе переговоров».

Кроме того, в соглашении подчеркивается, что военные пилоты при совершении пролетов должны избегать недружественных действий по отношению к другим воздушным судам, а также других действий, представляющих угрозу. Помимо этого, летчиков обязали в обязательном порядке отвечать на запрос диспетчеров и предоставлять им всю необходимую информацию, передает ТАСС.

Кстати, напомним, в августе в Сингапуре прошло заседание Россия-АСЕАН. В частности, как сообщал сайт kp.ru, после тех переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наша страна и государства Юго-Восточной Азии планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности.