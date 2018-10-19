2018-10-19T10:13:51+03:00
Происшествия

Родственники керченского стрелка сами выберут место для захоронения

Власти Керчи опровергли информацию о том, что Владислав Росляков якобы будет похоронен в безродном секторе кладбища
Дарья ИВАШКИНА
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Керченский стрелокКерченский стрелокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В администрации Керчи уточнили данные о месте похорон Владислава Рослякова, устроившего 17 октября стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. Там заявили, что стрелка похоронят после проведения всех необходимых экспертиз в установленном порядке, а решение о месте захоронения примут его родственники.

«Родственники будут решать (где его хоронить), у него есть родственники», - сказал собеседник ТАСС.

Таким образом, власти Керчи опровергли ранее появившуюся информацию о том, что студента якобы похоронят в безродном секторе кладбища.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек - 16 студентов и пять сотрудников колледжа. А в пятницу в Керчи состоятся похороны 16 жертв керченского стрелка.

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