В России предложили учредить праздник День отцов

19 Окт. 10:49 2018-10-19T10:54:22+03:00

В Якутии предложили учредить в России официальный День отцов. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Председатель общественного объединения "Лига отцов" в Якутии Айхал Габышев направил на рассмотрение комитету по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об учреждении Дня отцов в России.

Впервые в стране День отцов был учрежден в 1999 году в Якутии первым президентом Михаилом Николаевым. Габышев отметил, что это событие в дальнейшем подтолкнуло общественность к развитию различных организаций, направленных на повышение престижа отцовства и родительской ответственности.

Айхал Габышев заявил, что "Лига отцов" направила в комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об основании общероссийского праздника День отцов в четвертое воскресенье июня, сообщает РИА Новости.

"День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции Российской Федерации институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус", — подчеркнул Айхал Габышев.

На сегодняшний день День отца празднуется в 20 субъектах России.

Ранее kp.ru писал, что в Коми установили ежегодный праздник День отцов.