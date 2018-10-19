В России предложили учредить праздник День отцов
Председатель общественного объединения "Лига отцов" в Якутии Айхал Габышев направил на рассмотрение комитету по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об учреждении Дня отцов в России.
Впервые в стране День отцов был учрежден в 1999 году в Якутии первым президентом Михаилом Николаевым. Габышев отметил, что это событие в дальнейшем подтолкнуло общественность к развитию различных организаций, направленных на повышение престижа отцовства и родительской ответственности.
Айхал Габышев заявил, что "Лига отцов" направила в комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об основании общероссийского праздника День отцов в четвертое воскресенье июня, сообщает РИА Новости.
"День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции Российской Федерации институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус", — подчеркнул Айхал Габышев.
На сегодняшний день День отца празднуется в 20 субъектах России.
Ранее kp.ru писал, что в Коми установили ежегодный праздник День отцов.