2018-10-19T10:54:22+03:00
Общество

В России предложили учредить праздник День отцов

Общественное объединение "Лига отцов" просит учредить праздник в четвертое воскресенье июня
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
В Якутии предложили учредить в России официальный День отцов.В Якутии предложили учредить в России официальный День отцов.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Председатель общественного объединения "Лига отцов" в Якутии Айхал Габышев направил на рассмотрение комитету по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об учреждении Дня отцов в России.

Впервые в стране День отцов был учрежден в 1999 году в Якутии первым президентом Михаилом Николаевым. Габышев отметил, что это событие в дальнейшем подтолкнуло общественность к развитию различных организаций, направленных на повышение престижа отцовства и родительской ответственности.

Айхал Габышев заявил, что "Лига отцов" направила в комитет по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ предложение об основании общероссийского праздника День отцов в четвертое воскресенье июня, сообщает РИА Новости.

"День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции Российской Федерации институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус", — подчеркнул Айхал Габышев.

На сегодняшний день День отца празднуется в 20 субъектах России.

Ранее kp.ru писал, что в Коми установили ежегодный праздник День отцов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: Почти два миллиона россиян страдают ожирением
Путин требует от госкомпаний вложиться в нацпроекты
В Австралии 102 летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии
Посылки с бомбами Соросу, Обаме и Клинтон отправил один человек
Samsung назвала слухами сообщения об иске к Ксении Собчак
Путин призвал чиновников «не засыпать на ходу» при реализации нацпроектов
Трамп прокомментировал отправку взрывчатки политикам США
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Депутат Верховной рады сорвал заседание российско-украинской комиссии
В Кремле считают маловероятным визит Путина в США в этом году
Мэр Нью-Йорка назвал «актом терроризма» отправку посылки с бомбой в Time Warner Center
Путин заверил, что Россия быстро и эффективно ответит на выход США из Договора о РСМД