2018-10-19T11:13:23+03:00
Происшествия

СКР опубликовал видео осмотра керченского колледжа после бойни

В пятницу глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в связи с массовым убийством [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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СКР опубликовал видео осмотра керченского колледжа после бойниСКР опубликовал видео осмотра керченского колледжа после бойниФото: кадр с видео
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В пятницу, 19 октября, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Крыму в связи с массовым убийством в Керченском политехническом колледже.

СКР уже выложил видео совещания, в ходе которого, как выяснилось, Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины трагедии, в частности, обстановку в семье студента, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении, и психологическую обстановку внутри колледжа.

Причем на опубликованной записи показан и осмотр оперативниками места происшествия. На этих кадрах можно заметить на лестнице и полу учебного заведения многочисленные следы крови, а также осколки разбившихся окон. В стенах видны следы от пуль.

Следственный Комитет опубликовал видео с места бойни в керченском колледже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек. Причем, расстреляв людей, керченский стрелок покончил с собой: его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа.

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