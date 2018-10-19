Ученые нашли способ продлить жизнь пожилым людям

19 Окт. 13:23 2018-10-19T13:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские ученые рассказали, что наиболее благоприятно влияет на здоровье пожилых людей, и как снизить риск преждевременной смерти. По мнению специалистов, наиболее благотворное воздействие на организм оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые преимущественно содержатся в морепродуктах и в орехах. К таким выводам ученые из университета Тафтса в Бостоне пришли, подведя итоги долгосрочного исследования.

Сообщается, что в рамках проекта специалисты наблюдали за здоровьем пациентов в период с с 1992 по 2015 год. В исследовании приняли участие более двух с половиной тысяч добровольцев, чей средний возраст составил 74 года. Специалисты проверили анализы пациентов в начале эксперимента, а затем спустя шесть и тринадцать лет. При этом испытуемых разделили на пять групп по количеству омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови, пишет сайт теле5канала «Звезда».

В ходе исследования выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеновая кислота — на 21%. Таким образом, специалисты смогли доказать пользу этих веществ для организма, пишет сайт «Свободная пресса».