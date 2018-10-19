Медведев заявил, что мировая экономика стала хуже, чем в кризисный 2008 год

19 Окт. 13:51 2018-10-19T13:51:12+03:00

В частности, премьер указал на реальные признаки торговых войн в мире

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу, 19 октября, на пленарном заседании форума «Азия - Европа» (АСЕМ), высказался по поводу мировой экономики. Как заметил политик, она стала хуже, чем в кризисный 2008 год, по ряду позиций.

«В чем-то мы выглядим хуже, чем было десять лет назад», - подчеркнул глава кабмина.

В частности, он указал на реальные признаки торговых войн в мире. «За этим столом присутствуют руководители государств, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн. Это самое печальное из того, что происходит», - цитирует Медведева ТАСС.

Кроме того, по словам премьера, негативно влияют на экономическую ситуацию и санкции. «Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения», - заметил политик, добавив, что в настоящее время страны вместо того, чтобы укреплять позиции друг друга в мировой экономике, ослабляют их.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае президент РФ Владимир Путин заявил об угрозе системного кризиса в мировой экономике. По мнению главы нашего государства, к такому исходу ведет пренебрежение нормами, срыв договоренностей и утрата взаимного доверия между странами.