Дрессировщик из Китая свалился в бассейн с крокодилами во время шоу

19 Окт. 14:13 2018-10-19T14:13:37+03:00

Дрессировщик во время шоу упал в бассейн с крокодилами. ФОТО: стоп-кадр

Парень с такой скоростью выбрался из воды, что крокодил даже не успел сдвинуться с места [видео]

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Зрители китайского цирка стали свидетелями необычного выступления. Юный дрессировщик свалился в бассейн с крокодилами.

ЧП произошло во время представления в одном из цирков Поднебесной. На арене были несколько дрессировщиков. Молодые люди пытались поместить желтый шарик в пасть к хищнику. В этот момент один из парней поскользнулся и стремительно скатился в бассейн.

Зрители ахнули. За доли секунды дрессировщик выбрался из воды целым и невредимым.

Экстримальное представление кто-то из зрителей записал на видео и выложил в сеть. Ролик облетел весь мир, собирая тысячи просмотров.

Кстати, многие пользователи допускают, что сцена была постановочная, так как крокодил даже не среагировал на человека. Люди не исключили, что хищник научен не бросаться на дрессировщиков, сообщает телеканал «360».