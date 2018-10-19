2018-10-19T14:34:37+03:00
Звезды

Брюс Уиллис продал шикарное поместье за 5,5 млн долларов

Голливудский актер планировал выручить за имение не менее 15 млн долларов, но пришлось сбросить цену
Ася РОМАНЧУК
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Брюс Уиллис продал дом за 5,5 млн долларов. ФОТО: https://www.kxly.com/news/actor-bruce-willis-sells-his-idaho-home/809614451?utm_medium=social&utm_source=twitter_kxly4newsБрюс Уиллис продал дом за 5,5 млн долларов. ФОТО: https://www.kxly.com/news/actor-bruce-willis-sells-his-idaho-home/809614451?utm_medium=social&utm_source=twitter_kxly4news
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Известный на весь мир Голливудский актер Брюс Уиллис решил расстаться со своим шикарным поместьем в штате Айдахо.

Он выставил на продаже дом и участок, площадью в восемь гектаров земли. Начальная цена имения составляла 15 миллионов долларов – такую цену Уиллис назначил еще в 2011 году, но покупателя не нашлось. Учитывая экономические факторы и цены на недвижимость, артист потихоньку снижал цену, пока имение не нашло своего нового владельца.

Дом был продан за 5,5 миллионов долларов. И хоть сумма огромная, новый владелец остался доволен.

Шикарное поместье расположено на юге штата, в городе Сан-Валли. Главный дом площадью в 700 квадратных метров, шесть спален и шесть санузлов. На участке имеется гостевой домик, хотя домиком его назвать сложно. Спортивный зал, бассейн с подогревом, пара прудов и ручьев.

Дом был приобретен именитым владельцем в 2003 году, сообщает телеканал «360».

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