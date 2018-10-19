Брюс Уиллис продал шикарное поместье за 5,5 млн долларов
Известный на весь мир Голливудский актер Брюс Уиллис решил расстаться со своим шикарным поместьем в штате Айдахо.
Он выставил на продаже дом и участок, площадью в восемь гектаров земли. Начальная цена имения составляла 15 миллионов долларов – такую цену Уиллис назначил еще в 2011 году, но покупателя не нашлось. Учитывая экономические факторы и цены на недвижимость, артист потихоньку снижал цену, пока имение не нашло своего нового владельца.
Дом был продан за 5,5 миллионов долларов. И хоть сумма огромная, новый владелец остался доволен.
Шикарное поместье расположено на юге штата, в городе Сан-Валли. Главный дом площадью в 700 квадратных метров, шесть спален и шесть санузлов. На участке имеется гостевой домик, хотя домиком его назвать сложно. Спортивный зал, бассейн с подогревом, пара прудов и ручьев.
Дом был приобретен именитым владельцем в 2003 году, сообщает телеканал «360».