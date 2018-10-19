2018-10-19T14:46:11+03:00
Дом. Семья

С начала года в Московском зоопарке появились более 30 птенцов

Часть из них относится к редким краснокнижным видам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Московском зоопарке появились на свет более 30 птенцов. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Московском зоопарке появились на свет более 30 птенцов. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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С начала 2018 года в Московском зоопарке вылупились свыше 30 птенцов различных пернатых. Отмечается, что многие птичьи пары стали в этом сезоне родителями впервые. Часть птенцов относится к редким краснокнижным видам.

Как рассказали в зоосаду, четыре малыша вылупились у пингвинов Гумбольдта, 11 птенцов у фламинго, три – у гвинейских турако. Кроме того пополнение произошло у кафрских рогатых воронов, журавлей Стенли, степных орлов, шилоклювок, у голубых сорок и венценосных журавлей.

«Появление каждого птенца – радостное и важное событие для зоопарка. Однако мало кто знает, что за этим стоит большая работа специалистов отдела орнитологии», - приводит слова директора учреждения Светланы Акуловой РИАМО.

Эксперт добавила, что сотрудники зоопарка занимаются созданием необходимых условий для взрослых особей, подбором гармоничных пар, а также порой проводят искусственное выкармливание птенцов.

Как правило, пернатые обзаводятся потомством в период с марта по октябрь. И в этом году сезон оказался весьма плодовитым для местных обитателей, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

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