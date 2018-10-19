С начала года в Московском зоопарке появились более 30 птенцов
С начала 2018 года в Московском зоопарке вылупились свыше 30 птенцов различных пернатых. Отмечается, что многие птичьи пары стали в этом сезоне родителями впервые. Часть птенцов относится к редким краснокнижным видам.
Как рассказали в зоосаду, четыре малыша вылупились у пингвинов Гумбольдта, 11 птенцов у фламинго, три – у гвинейских турако. Кроме того пополнение произошло у кафрских рогатых воронов, журавлей Стенли, степных орлов, шилоклювок, у голубых сорок и венценосных журавлей.
«Появление каждого птенца – радостное и важное событие для зоопарка. Однако мало кто знает, что за этим стоит большая работа специалистов отдела орнитологии», - приводит слова директора учреждения Светланы Акуловой РИАМО.
Эксперт добавила, что сотрудники зоопарка занимаются созданием необходимых условий для взрослых особей, подбором гармоничных пар, а также порой проводят искусственное выкармливание птенцов.
Как правило, пернатые обзаводятся потомством в период с марта по октябрь. И в этом году сезон оказался весьма плодовитым для местных обитателей, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.