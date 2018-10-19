Медведев и Меркель обсудили вопросы экономического сотрудничества

19 Окт. 15:01 2018-10-19T15:01:42+03:00

Встреча прошла на полях форума «Азия - Европа» в Брюсселе

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В пятницу, 19 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу на полях форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Как подчеркнул первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько, переговоры прошли по предложению немецкой стороны.

В частности, в ходе этой встречи политики обсудили вопросы экономического сотрудничества. «В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике», - приводит слова Приходько ТАСС.

Причем, по словам дипломата, председатель российского кабмина отметил поступательное развитие экономического сотрудничества между Москвой и Берлином, несмотря на имеющиеся сложности.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, только в августе президент РФ Владимир Путин назвал энергетику одним из приоритетов сотрудничества России и Германии. Как тогда заявил глава нашего государства, в Москве придают большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Берлином.