2018-08-18T20:22:17+03:00
Политика

Путин назвал энергетику одним из приоритетов сотрудничества России и Германии

По словам президента РФ, в Москве придают большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Берлином
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил перед переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Москва высоко ценит развитие сотрудничества с Берлином, выгодного для обеих сторон. По его словам, одним из приоритетов выступает энергетическая сфера.

"Россия придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Германией в политической, экономической и других сферах. Одним из приоритетных направлений является энергетика", - сказал Путин на встрече с Меркель в субботу, 18 августа.

Российский лидер отметил, что Германия является самым крупным потребителем энергоресурсов России.

"В 2017 году мы поставили 53,8 млрд куб. м газа, что покрывает более 30% немецкого рынка, причем потребление российского газа постоянно растет, и в этом году оно увеличилось на 13%", - добавил Путин.

Напомним, в субботу, 18 августа, Путин прибыл в Берлин на переговоры с Меркель. По пути он побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Путин прибыл на переговоры с Меркель.

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