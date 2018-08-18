Путин назвал энергетику одним из приоритетов сотрудничества России и Германии
Президент России Владимир Путин заявил перед переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Москва высоко ценит развитие сотрудничества с Берлином, выгодного для обеих сторон. По его словам, одним из приоритетов выступает энергетическая сфера.
"Россия придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Германией в политической, экономической и других сферах. Одним из приоритетных направлений является энергетика", - сказал Путин на встрече с Меркель в субботу, 18 августа.
Российский лидер отметил, что Германия является самым крупным потребителем энергоресурсов России.
"В 2017 году мы поставили 53,8 млрд куб. м газа, что покрывает более 30% немецкого рынка, причем потребление российского газа постоянно растет, и в этом году оно увеличилось на 13%", - добавил Путин.
Напомним, в субботу, 18 августа, Путин прибыл в Берлин на переговоры с Меркель. По пути он побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
Путин прибыл на переговоры с Меркель.