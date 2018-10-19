Медведев: потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют около 100 млрд евро

19 Окт. 21:53 2018-10-20T01:42:37+03:00

По словам российского премьера, «ничего хорошего в санкциях нет», так как они замедляют развитие

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Общий объем потерь Европейского союза от антироссийских санкций составляет около 100 миллиардов евро. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем .

«Конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что санкции замедляют развитие, но не только Российской Федерации, на нас они, конечно, сказываются тоже, но и Европейского союза, они бьют по всем», — сказал Медведев на пресс-конференции в пятницу, 19 октября.

Медведев напомнил, что санкции не являются для России "вопросом жизни и смерти", и не были инициированы Москвой.

"Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие", - добавил премьер. Он также отметил, что СССР много лет жил при санкциях - "и ничего", передает ТАСС.

Переговоры Медведева и Мишеля состоялись на полях форума "Европа-Азия" (АСЕМ), передает ТАСС.