Капитализация «Яндекса» на Московской бирже упала на $1,7 млрд

20 Окт. 00:07 2018-10-20T00:07:05+03:00

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Капитализация «Яндекса» на Москлвской бирже сократилась на 112,3 миллиарда рублей или на 1,7 миллиарда долларов по курсу ЦБ РФ на 19 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так открытии торгов в пятницу цена акций интернет-компании упала на 10%. Накануне бумаги подешевели на 3,25%, что соответствует сокращению капитализации примерно на 335 миллиона долларов. В итоге акции потеряли в цене 17,2% и торговались по одной тысяче 851 рублю за единицу.

Отметим, что 18 октября в СМИ появилось сообщение, что Сбербанк рассматривает возможность приобретения 30% пакета акций «Яндекса». Банк опроверг это сообщение. В результате котировки интернет-компании упали на торгах Московской биржи на 4,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.

Сбербанк с 2009 года владеет «золотой акцией» поисковика. Это дает ему право разрешать или блокировать покупку более 25% акций «Яндекса» любым акционером. Глава госбанка Сбербанка Герман Греф давно входит в совет директоров компании.