Капитализация «Яндекса» на Московской бирже упала на $1,7 млрд
Капитализация «Яндекса» на Москлвской бирже сократилась на 112,3 миллиарда рублей или на 1,7 миллиарда долларов по курсу ЦБ РФ на 19 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Так открытии торгов в пятницу цена акций интернет-компании упала на 10%. Накануне бумаги подешевели на 3,25%, что соответствует сокращению капитализации примерно на 335 миллиона долларов. В итоге акции потеряли в цене 17,2% и торговались по одной тысяче 851 рублю за единицу.
Отметим, что 18 октября в СМИ появилось сообщение, что Сбербанк рассматривает возможность приобретения 30% пакета акций «Яндекса». Банк опроверг это сообщение. В результате котировки интернет-компании упали на торгах Московской биржи на 4,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.
Сбербанк с 2009 года владеет «золотой акцией» поисковика. Это дает ему право разрешать или блокировать покупку более 25% акций «Яндекса» любым акционером. Глава госбанка Сбербанка Герман Греф давно входит в совет директоров компании.