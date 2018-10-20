2018-10-20T05:27:54+03:00
Происшествия

СК назвал причины взрыва на заводе в Гатчине

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине мог произойти из-за нарушения правил безопасности
Юлия ДИВЕЕВА
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На месте взрыва на заводе "Авангард" близ Гатчины. Фото предоставлено МЧС РФ по ЛенобластиНа месте взрыва на заводе "Авангард" близ Гатчины. Фото предоставлено МЧС РФ по Ленобласти
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В Следственном управлении Следственного комитета по Ленинградской области предполагают, что причиной взрыва на «Гатчинском заводе «Авангард» могло стать нарушение мер и правил безопасности. Как тало известно, главный инженер предприятия допустил к работе на производстве неустановленных лиц, которые не были официально трудоустроены.

«Задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех - участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса, неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ», - говорится на сайте областного главка СК.

Как ранее писал сайт kp.ru, 19 октября сильный взрыв произошел на заводе «Авангард» близ города Гатчина. Около 16.30 местные жители услышали громкий хлопок. Взрывная волна разнесла перекрытия в одном из углов здания и выбила стекла в жилом доме неподалеку.

На месте взрыва нашли двух пострадавших женщин, которых передали медикам скорой помощи. Под завалами нашли тела четверых мужчин. По факту открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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