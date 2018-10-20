В ОБСЕ предложили остановить войну в Донбассе за несколько часов

20 Окт. 06:37 2018-10-20T06:37:56+03:00

В ОБСЕ знают как остановить войну в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На полное завершение конфликта потребуется больше времени, сказал замглавы СММ Александр Хуг

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Вооруженные столкновения в Донбассе можно остановить за несколько часов. Такое мнение высказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

При этом он признал, что после прекращения силовых действий, потребуется много времени, чтобы окончательно разрешить и закрыть конфликт на востоке Украины. В частности, самой сложной частью станет разминирование территорий вдоль линии соприкосновения сторон, передает телеканал «112 Украина».

Хуг заявил, что все участники конфликта нарушают перемирие. Поэтому чтобы все усилия по завершению конфликта принесли плоды, шаги должны предпринимать обе стороны «зеркально».

Как писал сайт kp.ru, 23 сентября 2018 года ВС Украины сбросили с управляемого беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района Донецкой народной республики. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.