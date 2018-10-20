2018-10-20T06:37:56+03:00
Политика

В ОБСЕ предложили остановить войну в Донбассе за несколько часов

На полное завершение конфликта потребуется больше времени, сказал замглавы СММ Александр Хуг
Юлия ДИВЕЕВА
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В ОБСЕ знают как остановить войну в ДонбассеВ ОБСЕ знают как остановить войну в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вооруженные столкновения в Донбассе можно остановить за несколько часов. Такое мнение высказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

При этом он признал, что после прекращения силовых действий, потребуется много времени, чтобы окончательно разрешить и закрыть конфликт на востоке Украины. В частности, самой сложной частью станет разминирование территорий вдоль линии соприкосновения сторон, передает телеканал «112 Украина».

Хуг заявил, что все участники конфликта нарушают перемирие. Поэтому чтобы все усилия по завершению конфликта принесли плоды, шаги должны предпринимать обе стороны «зеркально».

Как писал сайт kp.ru, 23 сентября 2018 года ВС Украины сбросили с управляемого беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района Донецкой народной республики. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

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