2018-10-21T10:13:01+03:00
В мире

Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый взлет с воды

Речь идет о воздушном судне AG600, разработанном в Китае [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (AG600)Крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (AG600)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 октября, разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) совершил первый взлет с поверхности воды. Испытания прошли на гидроаэродроме «Чжанхэ», расположенном в городе Цзинмэнь, что в центральной китайской провинции Хубэй.

Причем ранее гидросамолет уже прошел ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости, сообщает агентство «Синьхуа».

Стоит отметить, что «Цзилун» предназначен для нужд гражданской авиации. В первую очередь он был создан для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Однако, как утверждают в китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), AG600 может легко справиться и с мониторингом морской среды, и с пассажирскими и грузовыми перевозками. Кроме того, воздушное судно можно использовать для разведки месторождений полезных ископаемых.

СПРАВКА «КП»

Длина самого большого в мире самолета-амфибии составляет 39,3 метра, а размах крыльев - 38,8 метра. Он способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд и летать на расстояния до 4,5 тысячи километров.

Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый взлет с воды.Речь идет о воздушном судне AG600, разработанном в Китае

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