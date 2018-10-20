Украинская юмористическая актриса погибли в ДТП под Киевом

20 Окт. 11:33 2018-10-20T11:33:46+03:00

Автобус с участниками коллектива «Дизель шоу» на большой скорости столкнулся с грузовиком

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В субботу, 20 октября появилась информация о том, что известная на Украине юмористка - актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская - погибла в ДТП под Киевом. Как стало известно, на 28-м километре автотрассы Киев - Чоп автобус с участниками юмористического телешоу на большой скорости влетел в грузовик «МАЗ».

В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились 14 человек. В результате одна женщина, которой и оказалась Марина Поплавская, погибла, и еще четверо актеров коллектива «Дизель шоу» получили серьезные травмы. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Предполагаемым виновником ДТП является водитель автобуса, который не справился с управлением на большой скорости, в результате чего и врезался в грузовик, сообщает «КП-Украина».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в ДТП под Киевом погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко. Причем, помимо политика, жертвами аварии стали еще два человека.