Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

20 Окт. 21:22 2018-10-20T23:06:03+03:00

В Лондоне сотни тысяч человек требуют нового референдума по Brexit Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Около 700 тысяч человек вышли на центральные улицы Лондона для участия в протестной акции против выхода Великобритании из Европейского союза. Жители города размахивают различными плакатами и флагами, требуя проведения повторного референдума по вопросу условий Brexit.

По данным организаторов, это шествие стало самым масштабным мероприятием, посвященным выходу королевства из ЕС. Толпа демонстрантов уже пересекла территорию Гайд-парка, прошла по Даунинг-стрит и теперь находится возле британского парламента.

Сообщается, что в акции участвуют различные медийные лица и депутаты всех политических спектров. Так, например, среди протестующих были замечены телеведущая Делия Смит и мэр Лондона Садик Хан, передает газета Independent.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход королевства из состава ЕС, однако стороны до сих пор не смогли достичь соглашения об условиях данного процесса. Так, до сих пор открыл вопрос установления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.