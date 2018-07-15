Тереза Мэй опубликовала статью в защиту своей позиции по Brexit

СЕГОДНЯ 06:43 2018-07-15T06:44:02+03:00

Глава правительства отметила, что выход из ЕС вернет Великобритании национальную независимость и свободу решений

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила британцам свою позицию по выходу страны из Евросоюза. Статью в защиту своих глава правительства опубликовала на страницах Daily Mail.

В ней Мэй говорит о своей позиции, как о единственно верной и выгодной. По ее словам, Brexit восстановит национальный суверенитет Великобритании и даст возможность британскому правительству решать, кто сможет въезжать в страну, британскому парламенту — принимать свои законы, а британским судам — исполнять их.

«Это положит конец обширным членским взносам, которые Великобритания платит Брюсселю, и позволит потратить их на поддержку внутренних приоритетных задач, например, на долгосрочный план для Национальной службы здравоохранения Англии», - говорится в заявлении Мэй.

Она также отметила, что расставшись с ЕС, Великобритания сможет вести независимую торговую политику и позволит заключать новые торговые сделки, в том числе с США.

«Президент Трамп дал понять, что он хочет заключить торговую сделку с Великобританией, и теперь может быть уверенным, что мы можем это сделать», - подчеркнула премьер.

Она заверила, что Лондон сохранит такие достижения Евросоюза, как открытая граница между Северной Ирландией и Ирландией, а также свободное перемещение товаров с Европой.