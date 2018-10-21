Дисквалифицированный Акинфеев отправился в Рим на матч с «Ромой»

21 Окт. 11:26 2018-10-21T11:26:50+03:00

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В воскресенье, 21 октября, футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА вылетели в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: в ближайший вторник, 23 октября, россиянам предстоит встретиться на поле с итальянской «Ромы».

Причем вместе с командой в Рим отправились голкипер красно-синих Игорь Акинфеев и восстанавливающийся после травмы Абель Эрнандес, которые не примут участия в матче.

Напомним, капитан армейцев Игорь Акинфеев был дисквалифицирован после двух желтых карточек, которые получил из-за споров с судьей в матче с испанским «Реалом». Поэтому в ближайшей игре его заменит на воротах Илья Помазун, сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Встреча ЦСКА и «Ромы» пройдет 23 октября в 22:00 по московскому времени.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября Акинфеев заявил о завершении карьеры в сборной России. Вратарь столичного ЦСКА объяснил свое решение тем, что хочет дать дорогу молодым.