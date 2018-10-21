21 Окт. 11:45 2018-10-21T11:45:27+03:00

О том, что умер режиссер Дэнни Лейнер, сообщили его коллеги

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В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что умер режиссер Дэнни Лейнер, снявший сериал «Клан Сопрано» и такие фильмы, как «Где моя тачка, чувак?» и «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Как стало известно, он скончался в минувший четверг, 18 октября, в возрасте 57 лет от рака легких.

Печальную новость сообщил коллега усопшего Росс Путман, работавший с ним над несколькими картинами. Как написал Путман на своей странице в Facebook, Лейнер всегда добивался, чтобы члены съемочной группы и актеры показывали лучшее из того, на что они способны.

СПРАВКА «КП»

Дэнни Лейнер является режиссером таких комедий, как «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», «Как преуспеть в Америке», «Гари, тренер по теннису» и «Где моя тачка, чувак?»

Также Лейнер работал над сериалами «Хулиганы и ботаны», «Клан Сопрано», «Офис» и «Девочки Гилмор».