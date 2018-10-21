Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из Договора о РСМД

21 Окт. 12:04 2018-10-21T12:04:44+03:00

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Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). При этом министр даже не усомнился в словах американского президента Дональда Трампа о том, что Москва якобы нарушает соглашение, хотя хозяин Белого дома вновь не предъявил никаких доказательств.

«Наш близкий и давний союзник - это, конечно, США, и мы решительно поддерживаем их в том, чтобы дать России четко понять, что она должна соблюдать обязательства договора, который она подписала», - сказал Уильямсон в интервью газете Financial Times.

Вместе с тем министр обороны Соединенного королевства выступает за продолжение действия Договора о РСМД. «Конечно, мы бы хотели, чтобы договор продолжил действовать, но необходимо, чтобы обе стороны хотели этого, а на данный момент одна из сторон игнорирует его», - подчеркнул Гэвин Уильямсон.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из Договора о РСМД. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение.