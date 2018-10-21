Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД

21 Окт. 00:27 2018-10-21T00:27:24+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам главы Белого дома, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает это соглашение, передает агентство Associated Press.

«Мы планируем отменить соглашение, мы планируем выйти из него. Нам необходимо развивать эти вооружения», - сказал Трамп журналистам президентского пула в субботу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 19 октября, стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Москву собирается уведомить российскую сторону о решении Вашингтона выйти из Договора о РСМД.

США постоянно обвиняют Россию в нарушении положений ДРСМД. Между тем, размещение своих комплексов ПРО в Японии и Европе нарушением Договора о РСМД американцы не считают.