Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура
В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура. Как стало известно, он скончался в минувшую пятницу, 19 октября, в японском городе Нагасаки. Ученому было 90 лет.
Печальную новость сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление Университета Нагасаки.
СПРАВКА «КП»
Осаму Симомура родился в японском городе Фукутияма 27 августа 1928 года. В 1951 году окончил Университет Нагасаки, а в 1960-м получил в Нагойском университете докторскую степень и переехал жить и работать в Соединенные Штаты.
Симомура занимался исследованиями в области органической химии и морской биологии, а в 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Престижную награду он получил за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка.