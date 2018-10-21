2018-10-21T13:36:14+03:00
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

О том, что умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура, сообщили в Университете Нагасаки
Дарья ИВАШКИНА
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Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму СимомураЛауреат Нобелевской премии по химии Осаму СимомураФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура. Как стало известно, он скончался в минувшую пятницу, 19 октября, в японском городе Нагасаки. Ученому было 90 лет.

Печальную новость сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление Университета Нагасаки.

СПРАВКА «КП»

Осаму Симомура родился в японском городе Фукутияма 27 августа 1928 года. В 1951 году окончил Университет Нагасаки, а в 1960-м получил в Нагойском университете докторскую степень и переехал жить и работать в Соединенные Штаты.

Симомура занимался исследованиями в области органической химии и морской биологии, а в 2008 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Престижную награду он получил за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка.

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