Московское "Динамо" сенсационно победило дома питерский "Зенит" 1:0

21 Окт. 16:11 2018-10-21T16:11:38+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в подмосковных Химках был сыгран матч 11 тура чемпионата России по футболу. Московское "Динамо" принимало питерский "Зенит" и добилось сенсационной победы над лидером Премьер-Лиги.

Исход поединка решил единственный гол в конце матча. Победный мяч в ворота "Зенита" на 75-й минуте провел динамовец Федор Черных. Итог матча - громкая сенсация. "Динамо" победило "Зенит" на своем поле со счетом 1:0. Это - первая с 2014 года победа динамовцев над "Зенитом". У которого в данном поединке было немало проблем. С 37-й минуты команда Сергея Семака играла в меньшинстве после удаления Дриусси. А на 42-й минуте получил травму и ушел с поля полузащитник сборной россии Далер Кузяев.

После этой игры зенитовцы остались на первом месте в турнирной таблице с 25 очками. А вот "Динамо" при 13 баллах теперь - на девятой строчке в Премьер-Лиге. 29 октября "Зенит" сыграет в гостях против "Крыльев Советов". А вот "Динамо" поедет в Грозный на матч против "Терека" за сутки до этого.