2018-10-21T18:40:08+03:00
Происшествия

В Москве и по области из-за тумана объявлен "желтый" уровень опасности

Предупреждение будет действовать на протяжении 12 часов, начиная с 21:00 воскресенья, 21 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за туманаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Грядущей ночью и утром в понедельник, 22 октября, в отдельных районах Москвы и Подмосковья возможен туман. В связи с этим в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Такие данные предоставил Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение начнет действовать с 21:00 воскресенья и будет функционировать на протяжении 12 часов. Кроме того, ночью температура в столице может опуститься до нулевой отметки, а по области и вовсе уйти в минус. Осадков пока не ожидается. А вот днем в понедельник в Москве пройдут небольшие дожди.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по прогнозам метеорологов, уже в следующие выходные, 27 - 28 октября, в столице может появиться первый снег. Речь идет о небольших кружащихся снежинках или же мокрых хлопьях, превращающихся в кашицу на дорогах, но никак не о сугробах.

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