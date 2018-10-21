Директор Аниты Цой назвал причину госпитализации певицы
Певица Анита Цой была срочно госпитализирована в одну из больниц Краснодарского края в связи с обострением желчнокаменной болезни. Об этом рассказал концертный директор артистки Дмитрий Бушуев.
По его словам, 47-летняя певица нуждается в неплановой операции. Именно с целью ее проведения женщина в настоящий момент направляется в столицу.
"Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей", — цитирует РИА Новости Бушуева.
Напомним, что в субботу, 20 октября. Анита Цой приехала на Кубань, чтобы выступить на дне рождения одного из отелей, однако во время выступления певице стало плохо. Сначала ее увезли в ближайшее медицинское учреждение, а после вертолетом санавиации доставили в краевую больницу Краснодара.
Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту состояние артистки стабилизировалось, однако ближайшие концерты в Уфе, Набережных челнах, Самаре и Казани пришлось перенести на неопределенный срок. Ожидается, что Анита Цой сможет вновь выйти на сцену не раньше февраля следующего года.