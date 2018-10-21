2018-10-21T23:49:59+03:00
Происшествия

Одной из четырех жертв аварии в Подмосковье стал ребенок

В Дмитровском районе столкнулись маршрутка и автобус, следственный комитет возбудил уголовное дело
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенокВ результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенокФото: Предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

К этому часу стало известно, что одной из жертв страшной аварии в Дмитровском районе Подмосковья стал ребенок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье вечером на 48 километре Московского большого кольца автобус столкнулся с маршруткой. В результате погибли четыре человека, еще девять пострадали.

По данным следствия, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с маршруткой, которой ехали пассажиры. «Паз» был пустым.

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп подтвердил арест предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМД
В США назвали имя предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Сервисы такси выступили против запрета регулировать цены на поездки
«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из российских регионов
Болтон предупредил об опасности китайских ракет для «сердца России»
Появилось видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ*
В Турции две женщины провалились под асфальт
Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 миллиона рублей
В США задержали предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Мобильные телефоны не вызывают раковую опухоль
«ВТБ Арена» опровергла информацию об открытии стадиона 2 декабря
Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа
В Белоруссии ответили на призыв киевского министра не говорить по-русски
Похороны Николая Караченцова пройдут на Троекуровском кладбище
В РПЦ прокомментировали желание Киевского патриархата быть под юрисдикцией Константинополя
ФБР сообщило об одиннадцатой посылке с бомбой
Умер последний корги королевы Елизаветы II
Лукашенко заявил, что готов подключить Белоруссию к разрешению конфликта в Донбассе
В Череповце построят уникальное судостроительное предприятие
Мутко рассказал о ситуации с паводком в Краснодарском крае
Мацуев назвал смерть Бориса Темирканова огромной утратой
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
Сенцов в завещании попросил экранизировать все свои сценарии
Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
Доказана невиновность фанатов ЦСКА в обрушении эскалатора в метро Рима
В Германии назвали неизменной свою позицию по «Северному потоку — 2»