Одной из четырех жертв аварии в Подмосковье стал ребенок

21 Окт. 23:49 2018-10-21T23:49:59+03:00

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок Фото: Предоставлено очевидцем

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К этому часу стало известно, что одной из жертв страшной аварии в Дмитровском районе Подмосковья стал ребенок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье вечером на 48 километре Московского большого кольца автобус столкнулся с маршруткой. В результате погибли четыре человека, еще девять пострадали.

По данным следствия, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с маршруткой, которой ехали пассажиры. «Паз» был пустым.

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.