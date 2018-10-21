Одной из четырех жертв аварии в Подмосковье стал ребенок
К этому часу стало известно, что одной из жертв страшной аварии в Дмитровском районе Подмосковья стал ребенок.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье вечером на 48 километре Московского большого кольца автобус столкнулся с маршруткой. В результате погибли четыре человека, еще девять пострадали.
По данным следствия, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с маршруткой, которой ехали пассажиры. «Паз» был пустым.
Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба ведомства.
Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.