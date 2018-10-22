2018-10-22T07:18:42+03:00
Общество

Погода в Москве 22 октября: Переменная облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 5 до 10 градусов выше нуля
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 22 октября: Переменная облачность, без осадковПогода в Москве 22 октября: Переменная облачность, без осадковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве 22 октября будет переменнооблачной,осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура ночью в Москве 0…2 градуса (в центре 3…5 градусов), по области -2…3 градуса, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем в Москве 7…9 градусов, по области 5…10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты местами пройдут небольшие осадки. В ночь на вторник синоптики обещают облачность с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит 0...2 градуса выше нуля (4...6 градусов в центре города), по области от -2 до 3 градусов.

Днем 23 октября вероятность дождя сохранится, температура воздуха в столичном регионе составит от плюс 5 до 10 градусов при юго-западном ветре 5-10 метров в секунду.

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