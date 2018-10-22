К 2020 году в России построят 210 комплексов по переработке мусора

22 Окт. 10:02 2018-10-22T10:02:07+03:00

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В России к 2024 году появятся 210 комплексов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Это поможет решить проблему мусорных полигонов в стране и наладить переработку 60% всех отходов, такие планы озвучивает Минпромторг.

Строить заводы будут в частно-государственном партнерства: до 30% стоимости проектов может профинансировать казна, остальное – инвестиции бизнеса.

Это неизменно повлечет за собой рост тарифов на коммуналку для населения, но в Минприроды поспешили заверить, что будут следить за ситуацией и цифра не увеличится более, чем на 4%.

Сейчас правительство подготовило федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». В рамках документа будут созданы мощности для обработки 36,7 млн тонн ТКО, а вторичной переработке подвергнутся 23 млн.т отходов в год.

- Специально для этого будут построены около 210 объектов как по сортировке, так и по комплексной переработке, включающей утилизацию и обезвреживание, - рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас на сортировку направляется всего около 5% твердых коммунальных отходов, а на вторичное использование идет не более 10% от общего количества. Получается, что перерабатывается лишь 5 миллионов тонн в год.