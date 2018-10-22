В Москве умер мужчина, забравшийся в цистерну с кипящим битумом

22 Окт. 11:02 2018-10-22T11:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умер после того, как залез в цистерну с кипящим битумом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщается, что ЧП произошло ночью 20 октября. «Мужчина проходил по Лучникову переулку в городе Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом», – приводит сайт московского управления СК слова главы пресс-службы ведомства Юлии Ивановой. Она также отметила, что погибший мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что по факту случившегося была начата доследственная проверка с целью установления причин происшествия, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.