2018-10-22T11:02:40+03:00
Происшествия

В Москве умер мужчина, забравшийся в цистерну с кипящим битумом

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Погибший мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.Погибший мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В Москве мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умер после того, как залез в цистерну с кипящим битумом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщается, что ЧП произошло ночью 20 октября. «Мужчина проходил по Лучникову переулку в городе Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом», – приводит сайт московского управления СК слова главы пресс-службы ведомства Юлии Ивановой. Она также отметила, что погибший мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что по факту случившегося была начата доследственная проверка с целью установления причин происшествия, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Мегин Келли сообщил, что журналистка продолжит работать в NBC
Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС
Глава "Нафтогаза" не видит перспектив для развития экономики Украины
Правительству Забайкальского края представили врио губернатора Осипова
Трамп: «Богатые ребята любят космос», так пусть тратят на него деньги
Замглавы СММ ОБСЕ отрекся от слов об отсутствии военных РФ в Донбассе
Погода в Москве на 27 октября 2018 года: в столице пройдет дождь
В МИД заявили, что Россия и США относятся к войне абсолютно по-разному
ФБР начало новое расследование в отношении Tesla
Журналист Die Welt назвал учения НАТО в Норвегии "баловством"
Подозреваемый в рассылке бомб по почте мужчина заявил, что его посылки были безопасны
Шеф Пентагона одобрил отправку военных на границу США с Мексикой
Стамбул требует от Эр-Рияда выдачи 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи
Пожар в московской детской Морозовской больнице потушили за 20 минут
Неизвестный открыл стрельбу в центре Нью-Йорка, ранен один человек
Трамп: «Худшее, что когда-либо случалось с Россией, – это моя победа на выборах»
В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о РСМД
В Мексике толпа линчевала водителя, въехавшего в паломников
Трамп обвинил СМИ в спекуляциях на истории с рассылкой бомб
Депутат ВР назвала украинских олигархов «монстрами, порожденными Майданом»