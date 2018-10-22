Обезьяны насмерть закидали кирпичами мужчину в Индии

22 Окт. 13:36 2018-10-22T13:36:44+03:00

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В Индии группа обезьян забросала кирпичами 72-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в одной из местных клиник. Ушибы и повреждения оказались настолько серьезными, что врачи ничем не смогли помочь пациенту.

Инцидент произошел в лесу, куда мужчина отправился за валежником. Местные обезьяны набрали кирпичей на ближайшей стройке, и когда увидели приближающегося человека начали бросать камни прямо в него. В результате, несчастный получил около 20 ударов в груди, плечи и голову.

Семья погибшего уже подала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

«Эти обезьяны-мошенники — настоящие преступники и должны расплачиваться», — прокомментировал ситуацию брат погибшего, передает телеканал «360».

Однако в правоохранительных органах лишь развели руками и пояснили, что не могут возбудить уголовное дело в отношении животных.

Отметим, что жители деревни, рядом с которой произошло нападение, не раз жаловались на агрессивных приматов, которые нападают на местных жителей и вредят им. Однако обитающие здесь обезьяны находятся под защитой властей как особо охраняемые виды, передает сайт «Свободная пресса».