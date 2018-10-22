2018-10-22T14:31:01+03:00
Общество

Выпускники школ плохо знают имена исторических деятелей и делают много ошибок при работе с картами

Рособрнадзор назвал самые трудные задания ЕГЭ-2018 по истории для экзаменующихся
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Выпускники школ плохо знают имена исторических деятелей и делают много ошибок при работе с картамиВыпускники школ плохо знают имена исторических деятелей и делают много ошибок при работе с картамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На ЕГЭ по истории выпускники российских школ хорошо справились с вопросами по хронологии, но сделали много ошибок в заданиях с картами и показали слабые знания имен исторических деятелей.

К таким выводам пришли руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ.

- Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выполнили задания на знание хронологии, единичных исторических фактов и на работу с текстовыми историческими источниками. Выпускники 2018 года плохо знают исторических деятелей, слабо ориентируются в истории культуры,- прокомментировала пресс-служба Рособрнадзора.

Более того, трудными для выпускников оказались задания, в которых нужно сгруппировать факты по заданному признаку, а также указать или соотнести названия битв и мирных договоров. Много ошибок участники ЕГЭ допустили и при работе с историческими картами и иллюстрациями.

Как считает Рособрнадзор, такое количество ошибок связано с незнанием фактов, которые нужны для работы с картой или иллюстрациями. К примеру, экзаменуемые неправильно указали времена начала военных операций, которые обозначены на карте, названия городов и стран. Многие выпускники не узнали памятники архитектуры, произведения живописи, указанные на иллюстрациях.

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